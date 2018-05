Luni, 28 Mai, 17:59

Gabriel Răduță, șeful Centrului de Copii și Juniori al clubului Dinamo, a vorbit pentru GSP.ro despre victoria obținuă în finala Cupei României U19, la penalty-uri, 10-9, în fața celor de la FCSB.

"A fost o finală disputată, în care am avut tot timpul inițiativa, fiind echipa mai experimentată! În 5 ani am disputat 12 finale la juniori și am câștigat până acum 9 trofee. Mai avem de jucat finala campionatului sezonul ăsta, apoi Supercupa.

Ei sunt crescuți cu spirit de campioni. Joacă tot timpul la victorie. Obiectivele și principiile noastre de antrenament sunt acelea de a avea tot timpul mingea în posesie și de a presa tot timpul adversarul.

