Fostul procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat, sâmbătă, că nu a cerut sprijinul Guvernului atunci când a decis să se înscrie în cursa pentru şefia Parchetului european şi că se aştepta la o campanie negativă îndreptată împotriva sa, conform Agerpres.ro "Nu am avut aşteptări (de la Guvern - n.r.). Eu nu am cerut sprijinul Guvernului, nici nu m-am aşteptat să mă susţină, mă aşteptam la o campanie negativă împotriva mea, dar am apreciat foarte mult că am avut posibilitatea în Parlamentul European să lămuresc anumite lucruri. Am spus: dacă sunt lucruri negative pe care le-aţi auzit, vă rog să mă întrebaţi şi este momentul să le... citeste mai mult