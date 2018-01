„Eu nu am auzit de Viorica Dancila pana acum“

• spune senatorul Raducu Filipescu

Nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei, propunere acceptata si de presedintele Klaus Iohannis, nu este privita cu ochi buni de opozitie. Senatorul liberal de Calarasi, Raducu Filipescu a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca Viorica Dancila este o cvasinecunoscuta care nu a fost in stare sa invete cursiv o limba straina in cei 10 ani petrecuti la Bruxelles.

„Am aflat si eu acum ca exista aceasta persoana care si-a dorit sa fie prim-ministrul Romaniei, dar consider ca fiecare om in viata trebuie sa aiba o limita pana la care sa se duca.... citeste mai mult