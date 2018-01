„Eu cred ca trebuie sa existe speranta si in domeniul politicii, dar cu mult mai multa seriozitate”

• spune vicepresedintele PSD jud. Calarasi, Razvan Meseseanu

Ce gandesc romanii despre Guvern, clasa politica, in general, despre promisiunile pe care le-au lansat in campanie? Aceste intrebari au fost puse cu ocazia unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) in perioada 3-10 ianuarie 2018.

Cercetarea a fost facuta prin interviuri fata in fata, la domiciliul respondentilor. Ideea e ca rezultatul nu s-a lasat asteptat si arata asa cum arata situatia din tara. Romanii sunt profund nemultumiti de clasa politica si de starea economiei. Un nivel ridicat de nemultumire exista si in privinta sistemului de sanatate si a... citeste mai mult