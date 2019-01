„Eu 18 el cu 16 ani mai mare… Timp de un an m a asteptat sa ne cunoastem. Mi a oferit aceea liniste cu gandul ca va bine…

Nici bine de la casatorie ca problemele au inceput (...)

Primul copil ,cu greu am reusit deoarece el gasea pretexte.. La un moment dat am inceput sa cred in argumentele lui…si sa traiesc pt familie nu pentru propria familie. An de an sa fiu mereu in asteptare ca noi ne vom bucura ca o familie fara sa ne mai impartim tot timpul. Imi doream si imi doresc enorm o familie unita si inca un copil doi… Lui nu am ce sa i reprosez ca persoana.

