În premieră, în perioada 12-15 iulie, în cadrul primului festival de aventură din România, ArcFest, se vor desfăşura simultan etapele a patra din Campionatul Naţional de Off Road şi Campionatul Naţional de Rally Raid.

Ca urmare a colaborării excelente dintre Comisia Naţională de Off Road şi Comisia Naţional de Rally Raid, ambele parte din Federaţia Română de Automobilism Sportiv, acest eveniment unic poate atrage peste 10.000 de participanţi de-a lungul celor trei zile de concurs. Evenimentul are loc în... citeste mai mult