În weekend-ul recent încheiat, CSŞ 2 Baia Mare a avut programate etape sau turnee la nivelul Under 19, 18 şi 16 ale campionatelor de rugby, juniorii băimăreni înregistrînd rezultate excepţionale. Astfel, în campionatul Under 18, CSŞ 2 a cîştigat derby-ul cu CSM Baia Mare, la Under 19 a cîştigat turneul de la Focşani la rugby în 7, iar la Under 16 CSŞ 2 a încheiat pe locul secund turneul de rugby X desfăşurat în capitală.

Under 18

Sîmbătă, 21 aprilie, s-a disputat etapa a şaptea a CN Rugby U18 (rugby în 15). CSŞ 2 Baia Mare a cîştigat în... citeste mai mult