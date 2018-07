Gigantul francez, care a venit direct pe piaţa locală cu un magazin monobrand amplasat în galeria comercială The Grand a hotelului JW Marriott, a obţinut afaceri de 31,7 mil. lei, plus 13% comparativ cu 2016. Marja netă de profit a sărit de 25% după ce câştigul net a avansat cu 18%. Astfel, anul trecut a devenit pentru brandul francez cel mai bun din punct de vedere financiar pe piaţa locală, an de an, cu excepţia lui 2012, unitatea reuşind să îşi majoreze businessul. Evoluţia businessului arată că brandul şi-a fidelizat clienţii de pe piaţa locală, numărul acestora fiind limitat, pătura clienţilor cu... citeste mai mult