Estonia vrea sa lanseze o moneda hibrid bitcoin-euro

Estonia, lider mondial al inovatiilor in domeniul e-services, printre care Skype si Transferwise, se gandeste acum la o noua premiera: "estcoin", o moneda virtuala, care sa plaseze euro in sistemul blockchain.



O prima propunere in acest sens, lansata de Kaspar Korjus, director executiv al programului guvernamental de identitate numerica, "e-Residence", a fost desfiintata de seful Bancii centrale europene, BCE, Mario Draghi, in august anul trecut, cu interdictia de emitere a criptomonedelor in tarile zonei euro.

Intre timp, Korjus a venit cu o noua propunere, cu trei