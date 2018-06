Sezonul concediilor este aici si ca majoritatea persoanelor, probabil ca si tu ti-ai planificat vacanta intr-un loc cu soare, departe de agitatia urbana. Totul este pregatit, bilete de avion, cazarea la hotel, obiectivele turistice, insa mai ai un singur lucru de facut: bagajul.

Daca in privinta hainelor, te poti decide destul de repede ce sa iei cu tine, in ceea ce priveste rutina de beauty, lucrurile se complica.

Iata care sunt produsele care nu ar trebui sa iti lipseasca in vacanta pentru un concediu fara griji.

Crema cu protectie solara

Este cu adevarat necesar ca pe timpul verii, si nu