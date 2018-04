S-a terminat 3-1 pentru Real, după o decizie îndelung contestată de italieni, iar portarul Gianluigi Buffon a avut o reacţei virulentă la adresa arbitrului englez Michael Oliver, din Anglia.

"Viaţa merge înainte. Sunt mândru de ce am realizat, de cum am jucat azi. Am făcut ceva de necrezut. Cred că nu e finalul pe care-l meritam. Eram foarte aproape de fază la penalty, ca şi arbitrul. Dacă ai cinismul de a da aşa un penalty în minutul 93, atunci nu eşti om, eşti animal! Le-am spus tuturor celor de la Real Madrid că meritau să se califice. Dar nu aşa. Când se ajunge la astfel de scene, cu aşa jucători... Dacă n-ai personalitate, rămâi în tribună şi mănâncă chipsuri cu iubita ta, nu... citeste mai mult

azi, 07:26 in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in