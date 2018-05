"The Art of Trolling" este una dintre surprizele pe care ICEEfest (9 și 10 iunie, București) le-a pregătit pentru publicul său. Vineri, pe 10 iunie, de la ora 19.30, în FUN AREA (Grand Cinema & More, Baneasa Shopping City) vor veni 6...

Antena 3, 5 Iunie 2016