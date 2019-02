Experiența traumatizantă a unei cititoare The Guardian:

„În 2012 aveam 22 de ani și m-am dus într-o excursie de schi în Ischgl, Austria. Acolo zăpada era foarte mare de câteva zile, iar din acesta cauză nimeni nu putea să schieze. Într-o zi totuși vremea s-a potolit și s-a înseninat. M-am trezit de dimineață privind cerul albastru și zăpada așezată: visul oricărui schior. Am hotărât atunci să ies la schi am cu prietenul meu, Gordon. Ne-am întalnit cu niște prieteni pe snowboard-uri, iar eu am sugerat să mergem într-o zonă bună de schiat care ieșea însă în afară pistei, poreclită de... citeste mai mult

acum 45 min. in Actualitate, Vizualizari: 18 , Sursa: Antena 3 in