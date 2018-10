Iata o sinteza a riscurilor si cateva sfaturi pentru prevenirea cancerului de san, in functie de varsta. Afla cat de mare este riscul daca ai 20 de ani sau 50 de ani, si cum poti diminua aceasta posibilitate sumbra.

20 de ani – Riscul de a dezvolta cancer de san in aceasta perioada este de 1 la 1760

Ce trebuie sa stii: Femeile la varsta de 20 de ani pot face cancer la san, desi este rar. Aproximativ 5% din toate cazurile de cancer diagnosticate anual in SUA sunt la femei sub 40 de ani. Schimbari in ADN pot duce la cancer, si aceste... citeste mai mult