Este oficial: politistii ne pot scapa imediat de agresorul din domiciliu chiar daca acesta este titularul contractului de proprietate! Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, introducand noi masuri pentru protejarea imediata a victimei si inlaturarea agresorului.

Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protectie provizoriu (OPP), un instrument in materie administrativa, care ii va permite politistului sa intervina rapid in situatiile de pericol iminent pentru sanatate si... citeste mai mult