Tribunele Stadionului Municipal erau pustii iar singurele mișcări erau din partea forțelor de ordine, a jucătorilor și staff-ului tehnic.



Plus jurnaliștii de la televiziuni.



Vremea s-a înrăutățit în doar câteva ore și a făcut imposibilă disputarea acestui meci.



„Este anunțat un Cod Galben până mâine la ora 23:00, nu văd în ce măsură se putea disputa acest joc. Nu cred că s-ar fi putut juca, am luat în calcul și să acoperim terenul cu o prelată, am depus eforturi ca terenul să arate bine și chiar arăta bine după meciul cu Iași. La ora 16:00 suprafața era okay, dar din păcate după câteva ore vedem cu toții ce se întâmplă”,

