Vama Albita Traficul rutier pe sensul de intrare in tara in Vama Albita s-a dublat, in conditiile in care in ultimele 12 ore peste 3.000 de persoane au intrat in tara. Este vorba despre cetateni moldoveni care vin in Romania pentru a petrece...

Buna ziua Iasi, 3 Ianuarie 2013