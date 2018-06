În următoarele trei săptămâni, toţi utilizatorii din Europa (inclusiv din România - n. red.) vor putea utiliza Google Pay şi Android Pay, adică îşi vor putea folosi smartphone-ul pe post de card, a declarat Chad West – head of Brand and Communication at Revolut, în cadrul unei ediţii speciale a ZF Live de la ICEEFest 2018.

”Încă lucrăm pentru Apple Pay pentru că este puţin mai dificil. Trebuie să ne asigurăm că utilizatorii sunt ok cu asta şi că afacerea este bună pentru noi. Vrem să acoperim toate segmentele.”

Android Pay şi Google Pay ar urma să fie disponibil pentru toate telefoanele cu sistem de operare Android, care au funcţia NFC.

Continuarea pe ZFCorporate

ZF... citeste mai mult