Este oficial! Începând cu 1 ianuarie 2019 statul le oferă o sumă mare de bani copiilor și tinerilor cu vârsta sub 18 ani. Există o singură condiție

Guvernul a luat decizia ca din 2019 fiecare copil și tânăr cu vârsta sub 18 ani să aibă un cont de economii la Trezorerie care se va deschide automat.

Astfel, părinţii care vor depune minim 1200 pe an în contul copilului, vor primi de la stat o primă anuală de încă 600 lei, la care se adaugă o dobândă de 3%, conform proiectului de act normativ publicat marţi în... citeste mai mult