Pas important pentru Brăila în mega-proiectul de infrastructură "Pod suspendat peste Dunăre Brăila - Tulcea". Astăzi, la ora 14.00, se semnează contractul cu asocierea Astaldi (Italia) – IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia) pe parte de proiectare și execuție a Podului. Semnarea contractului vine după expirarea perioadei în care ofertantul având drept lider China Communication Construction Company Ltd (China) putea depune la instanță contestație la licitația pentru pod.

