Bananele sunt printre cele mai sanatoase fructe din lume. Sunt bogate in potasiu, sarace in sodiu, și oferă o multime de beneficii pentru sanatate. Bananele pot fi consumate de persoane cu diabet, boli de inima si cancer fara sa aiba urmări negative.

In plus, Yulia Tarabath a decis sa consume doar banane timp de 12 zile. Femeia este nutritionist si a hotarat sa vada care sunt beneficiile acestor fructe.

Chiar daca bananele sunt bogate in calorii, contin cantitati mari de fructoza, glucoza si fibre. Iti pot suprima apetitul si iti ofera o senzatie indelungata de satietate. Ce i s-a intamplat dupa aceasta perioada vezi AICI.

