Aceasta reteta incredibila te poate ajuta sa slabesti 3 kilograme in doar 48 de ore. Iti accelereaza metabolismul, astfel incat sa arzi acele calorii in plus si sa elimini grasimea.

Prepara aceasta reteta si consum-o la o jumatate de ora dupa ce ai mancat sau dupa ce ai baut orice alt lichid dimineata.

Incearca sa mananci apoi in restul zile cereale integrale, fructe, legume si bei ceai fara zahar.

Ingrediente

Jumatate de litru de apa

Continuarea AICI.

citeste mai mult

acum 39 min. in Life, Vizualizari: 25 , Sursa: Antena 3 in