Este in regula sa va spionati angajatii la locul de munca? Monitorizarea angajatilor cu ajutorul unui soft special instalat pe calculatoarele lor este perfect legala. Chiar daca pare o incalcare a dreptului lor la intimitate, aveti tot dreptul sa urmariti e-mail-urile angajatilor dvs., fisierele descarcate, istoricul navigarii pe Internet.

Calculatoarele sunt proprietatea firmei dvs. si, in consecinta, angajatii nu pot invoca ingerinte in viata lor privata. Daca ei vor, de exemplu, sa descarce de pe... citeste mai mult