Ministrul a precizat că operaţionalizarea escadrilei F-16 se va face, momentan, sub comandă naţională. "Vom operaţionaliza această escadrilă pentru Poliţia Aeriană deocamdată sub comandă naţională, urmând ca în următoarele luni de zile să se facă şi sub comanda NATO", a arătat Gabriel Leş, citat de agerpres.ro. Luna trecută, ministrul Apărării anunţa că avioanele de luptă F-16 din dotarea Armatei Române vor începe în martie executarea Serviciului de Luptă Poliţie Aeriană (SLPA) sub comandă naţională. Potrivit ministrului, aeronavele... citeste mai mult

