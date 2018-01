George, platforma digitala a Erste Group aliniata la noile reglementari PSD2,a fost lansata luni in Slovacia, urmeaza Cehia si Romania. Surse din interiorul Grupului bancar care opereaza cea mai mare banca locala au precizat pentru HotNews.ro ca intrarea lui George in Romania este preconizata pentru a doua jumatate a acestui an. Pana in prezent, platforma ajunge la aproape 2 milioane de utilizatori.

Platforma bancara digitala George, dezvoltata de start-up-ul fintech al Erste Group Bank, a devenit cea mai moderna si populara platforma bancara in Austria, inregistrand aproape 1,5 milioane de utilizatori (peste o treime din totalul... citeste mai mult