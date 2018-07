Erste Group a obtinut un profit net de 774 milioane de euro, in primul semestru Performanta Erste Group, in primele sase luni ale acestui an, a fost una dintre cele mai bune, profitul net crescand cu 24% fata de anul precedent, la 774 milioane de euro.

"Aceasta evolutie a fost determinata de o crestere de 3,3% a venitului net din dobanzi si de 5,3% a venitului din comisioane. Costurile de risc au ramas la niveluri scazute, iar raportul cost/venituri a scazut de la 64,3%, la 58,8%, in al doilea trimestru.

Citeste si: Belgienii, romanii si francezii au cele mai mari retineri legate de cumparaturile online

Ne... citeste mai mult