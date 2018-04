Instinctul matern poate tranforma femeile în super oameni. Este şi cazul doctorului Ioanei Vârtosu, care de ani buni luptă să educe părinţii.

În 2003, sub motto-ul "Fii mămică fără frică", a pus bazele unor cursuri de parenting prin care i-a implicat chiar şi pe tătici şi i-a învăţat să aiba grija de mame si de micutii lor.

De câțiva ani, asociația Ioanei se implică într-un proiect de hidroterapie, prin care familiile cu copii cu probleme beneficiază de terapie gratuită.

In tot acest timp, Ioana a reuşit să strângă în jurul ei peste 100 de copii cu dizabilităţi cu vârste cuprinse între 3 luni şi 18 an. Iar anul trecut, super-mama a înregistrat un alt succes.

