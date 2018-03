Alex Gavan porneste in aventura in vietii lui, intr-o dubla expeditie himalayana la 8000 de metri, fara oxigen suplimentar.

Alpinistul roman isi propune escaladarea a doua din cele 14 varfuri de peste opt mii de metri in aceeasi expeditie: Dhaulagiri - 8167 m din Nepal si Nanga Parbat - 8125m din Pakistan. O dubla reusita la peste opt mii de metri nu a fost posibila pana acum pentru niciun alpinist roman.

Iar daca va reusi, sportivul isi va trece in palmares cel de-al saptelea, respectiv al optulea optmiar al lumii escaladat fara oxigen... citeste mai mult

