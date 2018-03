Astazi o cunoastem pe Nicoleta Tintea, altfel decat ati vazut-o ani de zile in transmisiuni din locuri fierbinti pentru Observator si Antena 3. Cand nu este alaturi de fiul ei sau in redactie, Nicoleta isi dedica tot timpul si toata energia celor loviti de necazuri.

Jurnalista a infiintat "Asociatia Sfantul Nicolae si Sfantul Efrem Cel Nou", o asociatie mica, bazata pe voluntariat, dar care face minuni si care a schimbat deja sute de vieti. De-a lungul anilor, s-au adunat bani pentru operatiile unor copii loviti de boli grave, au fost duse alimente, haine si rechizite familiilor care traiesc in saracie crunta, au fost daruite peste 5500... citeste mai mult

