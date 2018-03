Charlie Ottley, jurnalistul britanic care a facut România celebră în toata lumea, continuă seria documentarelor despre ţara noastra.

În cel mai recent material ”Flavours of Romania”, britanicul prezintă tainele gastronomiei locale, poveștile românilor şi unele dintre cele mai puţin cunoscute zone din ţara.

Charley Ottley a vizitat pentru prima data Romania in 2011, iar de atunci se întoarce în fiecare an. Iar în vară lui 2017, a fost aplaudat la scenă deschisă de reprezentanţii a 193 de ţări după ce a prezentat la sediul ONU din New York un episod din Wild Carpathia.

citeste mai mult