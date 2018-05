Eroul Zilei: Florin Gherghina, medicul care face minuni

Un medic din Craiova reuseste sa faca minuni atunci cand copiii bolnavi si parintii lor isi pierd orice speranta.

Florin Gherghina iubeste atât de mult ceea ce face încât reuseste imposibilul. A improvizat o sală de recuperare in incinta Facultatii de Medicină din Craiova unde trateaza copiii care vin la el in scaun cu rotile.

Cu resurse modeste, a reușit să faca rost de cateva aparate atat de necesare in terapie. Nu sunt suficiente, dar inca spera ca se va schimba ceva. In rest, ajuta micutii cu propriile sale mâini.

Cand durerile... citeste mai mult