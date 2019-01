Eroul Zilei. Campioana anului 2018 la atletism

O româncă a stabilit patru premiere pentru atletismul românesc într-un singur an. Mariana Nenu este prima româncă ce se poate mândri cu performanţa terminării Ultrabalatonului, dar şi prima femeie care s-a clasat pe primul loc la Campionatul Naţional al României.

Mai mult, este câştigătoarea medaliei de bronz la cursa de 24 de ore de la Torino. Tot in 2018, și-a adaugat în palmares Campionatul Naţional al Austriei.

„Am reînceput să alerg după ce l-am născut pe fiul meu. Dar prima alergare de grup a fost la „Wings for Life”, în România, unde am participat special pentru a ajuta persoanele care merg în scaun cu rotile”, a spus Mariana Nenu.

