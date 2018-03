Un startup românesc a obţinut o finanţare importantă de la un fond de investiţii din Dubai.

O idee de afacere promițătoare, care s-a dovedit a fi prea avansată pentru piața publicității din Romania in 2014, prinde acum teren in Dubai iar tintele sunt ambitioase, urmand sa se extinga in toata lumea.

Techstars Dubai este unul dintre cele mai selective acceleratoare la nivel global, sub 2% dintre aplicanţii la program fiind admişi. Printre ei, si The Pole Society, o idee lansata de cinci romani in 2014 ca... citeste mai mult