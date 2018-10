Eroii militari care participă la jocurile Invictus au transmis un mesaj camarazilor cu ocazia Zilei Armatei Române.

În fiecare an, la 25 octombrie este Ziua Armatei Române, și în fiecare an evenimentul este marcat de o serie de manifestări în principalele garnizoane din țară.

La această dată, în 1944, Armata Română a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord, pentru a-i face astfel un cadou Regelui Mihai I de ziua sa de naștere.

Ziua Armatei Române coincide aşadar și cu ziua de naștere a Regelui Mihai... citeste mai mult