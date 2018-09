Erdogan a inaugurat mega-moscheia din Koln

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a incheiat vizita de stat in Germania prin inaugurarea unei mari moschei la Koln, actiune marcata de manifestatii, supravegheate de un important dispozitiv de protectie a politiei.

Seful statului turc, dotat cu puteri sporite de la inceputul noului sau mandat, in iulie, a inaugurat sambata dupa-amiaza, impreuna cu sotia sa, acest impozant lacas de cult, unul dintre cele mai mari din Europa, finantat de Uniunea afacerilor turco-islamice (Ditib), care are legaturi stranse cu puterea turca, relateaza AFP.

Aceasta a fost ultima etapa a vizitei in...