Senatorul PSD Șerban Nicolae susține că a sunat-o pe Corina Crețu, menționând că intenționează să îi solicite să se delimiteze de deciziile din Parlamentul European care vizează România.

"Am sunat-o pe Corina Crețu, nu mi-a răspuns (..) As vrea sa-i cer sa se delimiteze de aceasta ticalosie facuta de colegii domniei sale. Ce spunea Timmermans, cu o ticalosie greu de inteles, este că guvernul si parlamentul ar trebui sa se subordoneze Comisiei Europene si ca in general trebuie sa urmam niste recomandari. (..) Vom analiza si noi cu mare atentie aceste documente. La prima vedere, practic se solicita Romaniei o lovitura de stat, se transmit ordine CSM sa faca urgent...