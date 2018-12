Editura Didactică şi Pedagogică a publicat pe site-ul său 5 erate la manualele pe care le-a realizat anul acesta. Eratele sunt pentru două manuale de Biologie de clasa a VI-a, un manual greşit de Istorie de clasa a VI-a, un manual de Matematică şi explorarea mediului clasa I şi un Manual de clasa Limba şi literatura română clasa a VI-a, scrie edupedu.ro.

Amintim că toate manualele realizate anul acesta de Editura Didactică şi Pedagogică sunt făcute pe 24 milioane lei, în baza unui contract atribuit direct de către Ministerul Educaţiei editurii din subordine, după ce... citeste mai mult

