Un bărbat povestește o situație care îi poate distruge viața și cere sfatul expertei în relații de la The Guardian: „Acum cinci ani am trecut printr-o perioadă de bisexualitate, în care mă culcam și cu bărbați. Asta s-a schimbat când am cunoscut o femeie senzațioanlă de care m-am îndrăgostit. Ea este totul pentru mine. De curând i-am cunoscut părinții iar la jumătatea mesei mi-am dat seama că m-am culcat cu tatăl ei. Voiam să o cer de soție dar când iubita mea cu mama ei au plecat un pic, tatăl ei mi-a zis să termin relația cu fiica sa. Sunt îndrăgostit și nu știu ce să fac. Să îi spun adevărul iubitei mele... citeste mai mult

