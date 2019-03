O viitoare mireasa, care avea probleme mari cu greutatea, a decis sa slabeasca si sa capete o silueta supla pentru a arata perfect in ziua nuntii.

Inainte sa slabeasca, Danielle ajunsese sa cantareasca aproape 90 de kilograme. Tânăra a avut nevoie de un an sa ajunga la greutatea dorita.

”Dupa ce m-am logodit, mi-am pus o mie de intrebari legate de cum voi arata in ziua nunti. Abia daca gaseam ceva care sa se potriveasca cu silueta mea. Am vrut sa nu ma uit pe pozele de la nunta si sa urasc ceea ce vad. De asta mi-am propus sa slabesc inainte de a ma casatori”, a marturisit Danielle, potrivit Ciao.

