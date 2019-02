Imagini absolut năucitoare dintr-un mijloc de transport în comun din România.

La Timisoara, un autobuz care circula pe linia 33B a fost obligat sa stationeze timp de 15 minute intr-o statie de pe bulevardul Brancoveanu.

„In cazul de fata, calatoarea din inregistrarea din 25.02.2019 a prezentat agentilor de control un bilet de calatorie nevalidat. Chiar daca agentii de control au rugat-o insistent pe aceasta sa valideze biletul, calatoarea a refuzat sa faca acest lucru, ramanand in autobuzul de pe linia 33 B, oprit in statia Constantin Brancoveanu, pana la sosirea unui echipaj al Politiei Locale Timisoara. In aceste conditii, mijlocul de transport in... citeste mai mult

acum 57 min. in Actualitate, Vizualizari: 10 , Sursa: Antena 3 in