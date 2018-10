A gresit, spune el din dragoste, iar asta l-a adus in fata procurorilor. Este vorba despre un tanar din Timis, care, pentru ca nu a fost bagat in seama de fata care i-a furat inima, a ajuns sa fie cercetat de procurorii DIICOT.

Totul a inceput in 2017, atunci cand barbatul, fiind refuzat de cea pe care o iubea, a hotarat sa se razbune, scrie Opinia Timișoarei.

I-a furat pozele de pe Facebook tinerei, le-a trucat intr-un mod compromitator, apoi a creat un cont fals de socializare, cu numele acesteia. Le-a dat cereri de prietenie tuturor colegilor de munca ai fetei, apoi a inceput sa poarte tot felul de discutii nepotrivite cu ei, in incercarea de a-i... citeste mai mult