Sfârși tragic pentru un mire și o mireasă din Texas. Cei doi au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în apropierea unui deal.

Will Byler și Bailee Ackerman, care au fost studenți la Universitatea de Stat Sam Houston, au murit în primele ore ale zilei de duminică alături de pilotul lor, la doar câteva ore după ce s-au căsătorit.

Invitații la nuntă le-au urat toate cele bune și au fluturat eșarfe, în timp ce elicopterul cu cei doi s-a ridicat de la ferma familiei lui Will sâmbătă noaptea, dar tragedia a lovit la o oră și jumătate mai târziu, la doar o milă de la fermă, scrie Daily Mail.

Departamentul de Securitate Publică din Texas și Serviciul medical de urgență Uvalde au c citeste mai mult

