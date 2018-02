Epson a încheiat trimestrul patru din 2017 pe o poziție de top în ceea ce privește valoarea livrărilor de imprimante și multifuncționale inkjet, cu o cotă de 38%, respectiv 37% la nivelul întregului an, conform IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker. Majoritatea livrărilor efectuate de Epson sunt din gama de preț de peste 100 de euro, însemnând produse de generație nouă, rapide, ecologice și cu un cost de exploatare redus. În această categorie, Epson deține cea mai mare cotă de piață atât din punctul de vedere al volumului de echipamente livrate, cât și valoric, în trimestrul 4, precum și la nivelul întregului an. Astfel, ca număr de uități, Epson a livrat... citeste mai mult

azi, 15:08 in IT&C, Vizualizari: 31 , Sursa: Agora in