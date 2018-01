Vineri, 05 Ianuarie, 18:13

Adrian Porumboiu, finanțatorul defunctei FC Vaslui, a vorbit despre situația lui Nicolae Stanciu, fost jucător la echipa moldoveană între 2011 și 2013, până să ajungă la FCSB.

"Un jucător mare se formează greu, ajunge sus greu și se menține și mai greu. La Vaslui a avut lângă cine să învețe: de la Sânmărtean, care l-a luat sub aripa lui ocrotitoare, de la Wesley și de la Adailton. Talentul e necesar, dar nu e primordial. El nu are psihicul atât de puternic, s-a văzut și în penalty-ul ratat cu Muntenegru. Nu putem spune că are niște trăsături extraordianre.

Au fost anumite momente și la Vaslui. Eu l-am încurajat, l-am susținut,