SOUTHAMPTON, ENGLAND – JANUARY 28: Rob Holding of Arsenal and Florin Gardos of Southampton in action during the Emirates FA Cup Fourth Round match between Southampton and Arsenal at St Mary’s Stadium on January 28, 2017 in Southampton, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Fundaşul Florin Gardoş (29 de ani) a semnat un contract pe două sezoane cu CS Universitatea Craiova. În iarnă a sosit în Bănie sub formă de împrumut de la formaţia engleză Southampton, iar acum după ce i-a expirat acordul cu “sfinţii” a preferat să continue la trupa olteană.

Gardoş a ajuns în 2014 la Southampton de la FCSB pentru şase milioane de euro, dar aici nu s-a adaptat, iar problemele medicale l-au... citeste mai mult