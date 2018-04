Engie Romania, intr-o continua crestere: Numarul de clienti s-a triplat Francezii care conduc Engie, grupul de utilitati, se instaleaza usor in clubul miliardarilor in euro, dupa ce veniturile lor au crescut cu 7%.

Engie, grupul francez de utilitati este in prezent cel mai mare distribuitor de gaze naturale din Romania. In anul 2017, ei au raportat ca au avut venituri de1.062 miliarde de euro. Fata de finalul anul 2016, acesta a crescut cu 989 miliarde de euro.

„Vanzarile de gaze au crescut cu 2,9 TWh, pana la 7,1 TWh, mai... citeste mai mult