Endava devine un jucator IT global prin fuziunea cu Velocity Partners

Endava, companie IT cu o creștere rapidă în Europa, America de Nord și America Latină, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezență puternică în America Latină. Această acțiune strategică va crea un jucător IT global, capabil să ofere clienților mai multe opțiuni în ceea ce privește serviciile, tehnologiile, scalabilitatea și locațiile pentru livrarea proiectelor IT.

Ca urmarea a fuziunii, organiziația rezultată va avea peste 4.600 de angajați, iar cele șase centre noi de dezvoltare software din Argentina, Uruguay, Venezuela și Columbia vor completa capabilitățile de livrare existente din locațiile Endava din România, Moldova,... citeste mai mult

