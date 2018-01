Endava, companie IT cu 2.400 de angajati in tara, a anuntat fuziunea cu un dezvoltator software din America Latina

Endava, companie de servicii IT cu 4.000 de angajati, din care peste jumatate in tara, a anuntat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezenta puternica in America Latina. In Romania, in cursul anului trecut, Endava a inregistrat o crestere de 28%, ajungand la peste 2.400 de angajati in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Pitesti si Tg. Mures, compania avand in plan cresterea numarului de specialisti la peste 3.000 in urmatoarele 18 luni.

