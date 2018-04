Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, că nu va sacrifica meciul de la Timişoara de luni din etapa a V-a a play-out-ului pentru cel cu CS „U” Craiova, de joi, din turul semifinalelor Cupei României.

„Nu sacrificăm nimic. Am sacrificat de Paşti fiecare ce am avut! Aici nu e vorba de sacrificiu. Ştiţi modul meu de abordare: pentru mine fiecare meci e important. Avem soluţii şi avem potenţial în cadrul lotului să acoperim ambele competiţii. Chiar am deveni... citeste mai mult