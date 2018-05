FC Botoșani a suferit o înfrângere pe terenul lui Dinamo, în derby-ul play-out-ului Ligii 1, scor 2-0. Antrenorul Costel Enache s-a arătat însă mulțumit de prestația elevilor săi și este de părere că primul gol al „câinilor roșii” a venit după o greșeală de arbitraj, scrie Fantatik



Am făcut un joc bun, dar am avut câteva naivități pe parcurs și ne-a costat. Jucătorii au arătat în teren ceea ce am discutat înaintea partidei și nu am ce să le reproșez. Despre arbitraj nu am ce să spun. Dinamo a intrat în avantaj după o greșeală de arbitraj, asta este părerea mea. La golul doi am greșit și ne asumăm asta, chiar dacă suferim în tăcere. Clasamentul este... citeste mai mult

